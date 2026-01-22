Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında söylediği marşla olay olmuştu! Yasemin Sakallı o günle ilgili konuştu: "Organizasyon açısından problem vardı"

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlediği şampiyonluk kutlaması günlerce konuşulmuştu. Kutlamalardan akılda en çok kalan detaylardan birisi, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun okuduğu Galatasaray marşı olmuştu.

O günle ilgili ilk kez konuşan komedyen Sakallıoğlu, organizyondaki acemilik ve aksaklıklara değindi. Adem Metan'ın Youtube kanalında yer alan Peki Sonra? isimli programına konuk olan Sakallıoğlu, okuduğu Galatasaray marşını bir gün önce kendisinin bestelediğini dile getirdi. Genç komedyen, "Marşı ilk okuduğumda taraftarlar çok sevdi, bir daha diye tezahürat yaptı. İkinci kez okduum. İşte ikinci kez okduğumda organizasyon oraya borozan sesi koymuş. Haliyle sosyal medyada böyle yayımlanmış oldu" dedi.

İşte Sakallıoğlu'nun Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları ve okuduğu marşla ilgili söyledikleri;

"Hayatımda en zorlandığım ama ayn zamanda en gururlandığım an ne diye sorarsan Galatasaray kutlamları derim. Bana 1.5 gün önce teklif geldi. Bana telefon ettiler, 5 dakika içerisinde karar vermek zorundaydım. Kendi kendime 'yap' dedim. Böyle bir teklif kaç kişinin başına gelebilir ki? Ben stand up'la bu kadar insanı toplayamam ki. Beş dakika içerisinde hemen tamam dedim. Tamam gelirim dedim.

Yenikapı'ya gittim, elimde kağıt bile yok. Dedim ki, 'Ne yapacağım?'. Bana dediler, yanındaki sunucu ne yapıyorsa ona uyum sağla.

Hiç kimseyi eleştirmiyorum. İlk defa yapılan bir şey, çok hızlı karar veirlmiş. Ben o gün para filan da almadım. Yine olsun yine para almadan giderim. Çok aceleye gelmiş, organizyon açısından problem vardı. Çünkü oraya gelen seyirci sunucuyu görmek istemiyor, Osimhen'i görmek istiyor.

Herkes kendisi bir marş okuyacak diye bilgi verdiler. Ben de öncesindeki gece ilham geldi oturdum marş yazdım. O marşı nasıl yazdım, ilk defa anlatıyorum. Kupada Galatasaray'ın Kayserispor maçı. Orada küçük bir kız taraftar vardı. Galatasaray'ın beşinci yıldızı takacağı belli olmuştu. Formada dört yıldız vardı. Küçük kız bana 'beş yıldız oldu' dedi. Çocuk aklı işte, beşinci yıldızın orada belireceğini bekliyordu. Dört yıldız çocuğun göğsünün üstüne geliyor. Ben de bunu düşünerek o gece şunu yazdım;

"Beşinci yıldız göğsüme kon şampiyonsun cim bom bom, 25'nci çok yakışır rakiplerin de gözü alışır, Herkes yatar Aslan çalışır korkusu yok hep kapışır, Gidenin aklı bizde kalır Osimhen'e Türkiye yakışır" dedim. böyle okduğumda bu sözler kötü mü? Bunu ilk okudğumda büyük bir tezahürat yaşandı, bir daha bir daha diye.

Peki sosyal medyada ne yaşandı? İkinci kez okduğumda organizayon tarafında borozan çalmaya başladılar. Neden çalıyorsunuz? Dümdüz okusam hiç sorun yaşanmayacak. Ses sistemi problemi de var. Ses kulağıma üç saniye geç geliyordu.

Tam kupa geleceği zaman beni bile kadraja aldılar. Beni de kenara ittiler. Diyorum ki 'az önce buradaydım, sabahtan beri ben sunuyordum'. Bir kargaşa, basın danışmanımı ittiler. Böyle bir gün yok. Yaşmayaan bilemez.

Ben yazdığım sözlerin, marşımın arkasındayım. Güzel bir marş yazdım, çok kötü okudum. Ses sisteminin acizliğine uğradım. Ben sunucu değilim komedyenim. Benden bir şey rica ettiler ben de gittim. Yine olsun yine giderim. Ben Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray taraftarını, futbolcularını, ailesini seviyorum.Bu konuyu ilk defa açıklıyorum. Bana haksızlık yapıldı biraz.

