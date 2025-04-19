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Galatasaray'ın olası şampiyonluk maçı belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 17:06
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Trendyol Süper Lig'de son 6 haftaya lider giren Galatasaray, kalan bölümde 5 galibiyet alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın olası şampiyonluk maçı belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligde 30 maça çıkan "Cimbom" 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 77 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 sezondur şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kazanması durumunda puan farkını yeniden 3'e çekecek.

Yarışta çok önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, şampiyonluk iplerini tamamen elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 maçının 5'ini kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin performansına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, birden fazla maçta puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertlilerin takılmasını bekleyecek.

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

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Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajını da elinde bulunduruyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yaptığı maçı 3-1 kazandı. RAMS Park'ta rakibiyle 0-0 berabere kalan "Cimbom" ikili averajı ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde Fenerbahçe'nin önünde yer alacak ve şampiyon olacak.

KALAN MAÇLARI

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iki takımın sezonun kalan bölümündeki maçları şöyle:

Galatasaray: ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D), RAMS Başakşehir (E)

Fenerbahçe: Bellona Kayserispor (E), Gaziantep FK (D), Beşiktaş (E), RAMS Başakşehir (D), ikas Eyüpspor (E), Atakaş Hatayspor (D), TÜMOSAN Konyaspor (E)

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