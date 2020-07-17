Galatasaray’ın stadı, Göztepe maçı öncesi dezenfekte edildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nun soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, maçta görev alacak olan tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! ''Bize gel''
Fatih Terim çok konuşulan transferi veto etti!
Yıldız futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı!
F.Bahçe'de imza an meselesi!
Transfer teklifine flaş yanıt verdi!
Derbinin anahtarı ilk gol!
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Trabzonspor yıldız futbolcu için yarışa girdi!
Rus ekipte 9 kişide koronavirüs çıktı!
Cüneyt Çakır'a Avrupa'da dev görev!
Juventus galibiyete hasret!
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum