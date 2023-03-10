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Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'a dünya devi talip oldu!

10.03.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana takıma yaptığı dokunuşlarla bambaşka bir futbol izleten genç teknik adam Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ı şampiyonluğun en büyük adayı konumuna getirmeyi başardı. Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü Avrupa'da geçirmesinden dolayı yurt dışında tanınan Okan Buruk'a İtalyan devi Inter talip oldu.

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'a dünya devi talip oldu!

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 12 sezon futbolcu olarak formasını giydiği takımı Galatasaray'ın başına geçmiş ve Sarı-Kırmızılılar ile müthiş bir uyum yakalamasının ardından zirveye oturmuştu. Okan Buruk'un tarihi performansının ardından Avrupa kulüpleri Okan Buruk'a göz dikti.

INZAGHI İLE YOLLAR AYRILIYOR

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InterLive, Simone Inzaghi ile Inter'in yolları ayıracağını yazdı. Lider Napoli'nin 15 puan gerisinde 2. sırada bulunan Inter'de beklentileri karşılamayan Inzaghi'nin yerine Okan Buruk'un ismi gündeme geldi.

JAVIER ZANETTI DETAYI

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Oyuncularıyla kurduğu iletişimle ön planda olan Okan Buruk için özellikle dünya yıldızı Icardi'nin yaptığı olumlu açıklamalar Inter'in iştahını kabarttı. Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Javier Zanetti, şimdilerde Inter yönetiminin en büyük pay sahibi. Javier Zanetti'nin Okan Buruk ismini ön plana çıkardığı öğrenilirken, sezon sonunda hareketli anlar yaşanabilir...


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