Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!

Takımın başına yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u listesine aldı.
Geçtiğimiz aylarda istifa eden Maurizio Sarri'nin yerine iyi bir teknik direktör bakan Lazio yetkilileri, geniş listeye Okan Buruk'u da ekledi. Bu konuda inceleme başlatan İtalyanlar, Okan Buruk'un İtalyanca bilmesini büyük bir artı olarak öne çıkardı.
Okan Buruk'un önceliği ise Galatasaray'da kalmak... Sarı-kırmızılı yönetimle oturup anlaşmayı uman tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın kendisine yapacağı teklifi kabul etme niyetinde.