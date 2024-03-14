Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!

Takımın başına yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u listesine aldı.

İNCELEME YAPIYORLAR

Geçtiğimiz aylarda istifa eden Maurizio Sarri'nin yerine iyi bir teknik direktör bakan Lazio yetkilileri, geniş listeye Okan Buruk'u da ekledi. Bu konuda inceleme başlatan İtalyanlar, Okan Buruk'un İtalyanca bilmesini büyük bir artı olarak öne çıkardı.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DA KALMAK

Okan Buruk'un önceliği ise Galatasaray'da kalmak... Sarı-kırmızılı yönetimle oturup anlaşmayı uman tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın kendisine yapacağı teklifi kabul etme niyetinde.





