Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Omar Elabdellaoui, olaylı geceyi anlattı! ''Yüzüm eriyordu...''

Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui, geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk kez bu kadar net konuştu. Norveçli oyuncu FFT'ye konuşarak o geceyi anlattı. Korku dolu anları paylaşan Omar Elabdellaoui, Fatih Terim detayını da açıkladı.
Yılbaşında geçirdiği talihsiz kazayla sakatlanan ve 1 yıl sahalardan uzak lana Omar Elabdellaoui, FFT'ye açıklamalarda bulundu. Omar, "Yılbaşı günü o olay olduktan sonra sağlıkçılar eve geldiğinde şok olmuşlardı. Yüzüm eriyordu. Karımın çığlıkları yükseliyordu ve 'Kör oldum, göremiyorum' diye bağırıyordum" açıklamasını yaptı.
Hastaneye götürüldüğü anları paylaşan Omar, "Ambulansla hastaneye götürülürken kör olup olmayacağımı merak ediyordum. O esnada aklıma bir başka korkunç düşünce geldi: Bir daha futbol oynayabilecek miydim?" dedi.
Omar Elabdellaoui, "Hastaneye giderken, bana bakması gereken bir kadın fotoğrafımı çekti ve haberim olmadan sosyal medyada yayınladı. Ailem ve arkadaşlarım olayı böyle öğrendi. Yüzüm yanıyordu, gözlerim barut içindeydi ve telefonum durmadan çalmaya başladı" diye konuştu.
Norveçli oyuncu, "Olaydan birkaç saat sonra tüm takım oradaydı. Takım arkadaşlarım, başkan yardımcısı ve hatta personeller... Fatih Terim bile oradaydı. 30 yıldır ilk kez bir yılbaşını karısından ayrı geçirmiş. Onların varlığı benim için dünyalara bedel" dedi.
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