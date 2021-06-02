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Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim ayrılacak mı?

02.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler devam ediyor. "Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki Fatih Terim ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim ayrılacak mı?

Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Futbolseverler "Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusunun yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. Fatih Terim ayrılacak mı? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Geçtiğimiz gün itibarıyla Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Yeni teknik direktörün kim olacağı futbolseverler tarafından araştırılırken Galatasaray, yeni direktörü aramaya başladı.

1 Haziran itibarıyla Fatih Terim ile sözleşmesi biten Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda kiminle iş birliği yapacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayları; Burak Elmas, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir,Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu teknik direktör Fatih Terim ile kazanmaları halinde masaya oturacaklarını söylediler. Yiğit Şardan, önümüzdeki sezon için yeni isim arayışında.

Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim ayrılacak mı?

MUSTAFA CENGİZ, FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'i hedef almıştı. Söz konusu açıklamalarda Cengiz, Fatih Terim ile bir daha çalışmamaya karar verdiğini vurgulamıştı. Aynı zamanda Cengiz, Fatih Terim'in Galatasaray'a hizmet etmiş önemli bir kişi olduğunu da açıklamalarına eklemişti.

Öne sürülen konular arasında Mustafa Cengiz’in, Fatih Terim ile çalışmak istemeyen adaylara önümüzdeki sezonda Galatasaray’ı çalıştırması için Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u tavsiye ettiği yer aldı.

Okan Buruk 2 sene önce Başakşehir'in kazanmasına neden olmuştu. Bülent Korkmaz ise Anadolu takımlarının parlayan oyuncusuydu ve kısa dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı. Aynı zamanda Korkmaz, Galatasaray tarihinin en çok forma giyen ismidir.

Öte yandan, iddia edilen konular arasında Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarının önümüzdeki sezon için Alman ve Fransız teknik adamlarına sıcak bakmadığı bilgisi yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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