Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim ayrılacak mı?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'i hedef almıştı. Söz konusu açıklamalarda Cengiz, Fatih Terim ile bir daha çalışmamaya karar verdiğini vurgulamıştı. Aynı zamanda Cengiz, Fatih Terim'in Galatasaray'a hizmet etmiş önemli bir kişi olduğunu da açıklamalarına eklemişti.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayları; Burak Elmas, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir,Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu teknik direktör Fatih Terim ile kazanmaları halinde masaya oturacaklarını söylediler. Yiğit Şardan, önümüzdeki sezon için yeni isim arayışında.

Geçtiğimiz gün itibarıyla Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Yeni teknik direktörün kim olacağı futbolseverler tarafından araştırılırken Galatasaray, yeni direktörü aramaya başladı.

Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Futbolseverler "Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusunun yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. Fatih Terim ayrılacak mı? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Öne sürülen konular arasında Mustafa Cengiz’in, Fatih Terim ile çalışmak istemeyen adaylara önümüzdeki sezonda Galatasaray’ı çalıştırması için Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u tavsiye ettiği yer aldı.

Okan Buruk 2 sene önce Başakşehir'in kazanmasına neden olmuştu. Bülent Korkmaz ise Anadolu takımlarının parlayan oyuncusuydu ve kısa dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı. Aynı zamanda Korkmaz, Galatasaray tarihinin en çok forma giyen ismidir.

Öte yandan, iddia edilen konular arasında Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarının önümüzdeki sezon için Alman ve Fransız teknik adamlarına sıcak bakmadığı bilgisi yer aldı.



