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Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu! Okan Buruk'un hayali suya düştü...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 19:30
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Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferi sonrası Galatasaray da uzun süredir ezeli rakibinin radarında bulunan Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı. Sırp stoper konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu! Okan Buruk'un hayali suya düştü...

Ara transfer döneminde adı önce Fenerbahçe daha sonra ise Galatasaray ile anılan Milan'ın savunmacısı Strahinja Pavlovic, çıkan dedikodular hakkında açıklamalar yaptı.

İtalya Serie A'da Parma'yı 3-2 mağlup eden Milan'da Sırp stoper, transfer spekülasyonlarına karşılık konuştu.

"MİLAN'DA KALMAK İSTİYORUM"

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Sırp futbolcu yaptığı açıklamada, "10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DOĞRULAMIŞTI

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Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PAVLOVIC

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Yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Salzburg'tan İtalyan devine imza atan 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon Milan formasını 16 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydeden Sırp yıldız, 2'de asist katkısı verdi.

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transfer galatasaray
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