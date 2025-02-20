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  4. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı tehlikeye girdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de iptal olabilir... Dün gece gökyüzüne bakanları korku sardı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı tehlikeye girdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de iptal olabilir... Dün gece gökyüzüne bakanları korku sardı!

20.02.2025 11:14
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.02.2025 11:14
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalırken İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı 'derbi iptal olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim AZ Alkmaar ve Fenerbahçe mücadelesi için zemin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken dün gece yaşanan ilginç olay yurttaşlara ufak çaplı bir korku yaşattı. İşte detaylar...

Kısa sürede arka arkaya önemli maçlara çıkacak olan Galatasaray'da kar yağışı nedeniyle zemin çalışmaları aralıksız sürerken ilk sınavında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta ikar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürerken. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı.

SİSTEMLER SÜREKLİ AKTİF TUTULACAK

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Saha zemini branda ile kaplanacak. Kar küreme araçları saha kenarında hazır bekletilirken, ısıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak.

GECE YARISI KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

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İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı. Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

DERBİYİ DE ETKİLEYEBİLİR

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Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
23:00
Anderlecht Anderlecht
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Derbi fenerbahçe galatasaray stat
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