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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.09.2020 23:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoçya'nın Rangers takımı oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoçya'nın Rangers takımı oldu.

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