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Galatasaray'ın UEFA kadrosunda 4 kesik, 1 takviye

15.08.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Galatasaray'ın UEFA kadrosunda 4 kesik, 1 takviye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maç için kadrosunu teslim etti.

Galatasaray'da St. Johnstone maçı için listede yer alan Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Bir önceki turda da kadroda yer almayan Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, ve Oğulcan Çağlayan ile birlikte Victor Nelsson UEFA kadrosunda bulunmadı.

Yeni transferler Alex Cicaldau ve Victor Nelsson, eski takımlarıyla Avrupa elemelerinde oynadıkları için gruplara kadar kadroya dahil edilemiyorlar.

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Emre Taşdemir
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