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Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

Araç kiralama firması MOOV by Garenta, Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni forma sırt sponsoru oldu.

Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu

Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu. Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama firması Garenta, MOOV by Garenta markasıyla sarı-kırmızılıların forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yapacağı maçlarda forma sırt sponsoru olarak yer alacak.

"Türk sporunun destekçisiyiz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Daha önce Galatasaray’ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig MOOV by Garenta

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
:)) aslan kedi oldu
emin_taşakan_1989 Musti Yumoş Ergeni; tersten oku,Arslan hızıyla,şipşak dalağınızı sökme efekti ıhıhıhıhıhı Her gizemli sırda,sadece Galatasaraylıların anlayıp-bileceği bir haz vardır;)
@lombelidikelmondo Şundan eminim ki; emin_taşakan_1989 Ergeni gibi,fakülte tezi verirmişçesine acaba ne anlama geliyor?gizli bir mesaj mı?diye oturup hatim etmediyse neyim!ıhıhıhıhıhıhıı
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