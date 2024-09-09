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Galatasaray'ın yeni süper yıldızı İtalya'da olay çıkardı! "İşe yaramaz bir takım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 10:27
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Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen'in Sarı-Kırmızılılar'a imzayı atması İtalya'da büyük bir krize neden oldu. Napolili taraftarlar yönetimi topa tutarken, demediklerini bırakmadı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni süper yıldızı İtalya'da olay çıkardı! "İşe yaramaz bir takım"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Oshimhen transferinin ardından İtalyan ekibi adeta karıştı. Yıldız ismi Sarı-Kırmızılılar'a kaptıran Napoli yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken taraftarlar demediğini bırakmadı.

'HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ'

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Napolili taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabından "Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp", "Napoli işe yaramaz bir takım", "Osimhen olmadan artık hiçbir şey kazanamazsınız", "Serie B Napoli'yi bekliyor" gibi ağır yorumlarla takımlarının bu hamlesini eleştirdi.

GALATASARAY FORMALARIYLA KAMPA GİTTİ

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Osimhen'in Türkiye'den çıktığı Afrika seyahatinde ayrıca yanında bir çok 45 numaralı Galatasaray forması götürdüğü ortaya çıktı.

NAPOLİ'Yİ TAKİPTEN ÇIKIYORLAR

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Öte yandan Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a transferinin İtalyan ekibine sosyal medyada takipçi kaybettirdiği, sarı-kırmızılılara ise yeni takipçiler kazandırdığı belirtildi.

Nijeryalı futbolseverlerin Napoli'yi takipten çıktıkları, oyuncunun yeni takımı Galatasaray'ın hesaplarını takip etmeye başladıkları ifade edildi.

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Süper Lig İtalya son dakika galatasaray Osimhen
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