Galatasaray'ın yeni süper yıldızı İtalya'da olay çıkardı! "İşe yaramaz bir takım"

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Oshimhen transferinin ardından İtalyan ekibi adeta karıştı. Yıldız ismi Sarı-Kırmızılılar'a kaptıran Napoli yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken taraftarlar demediğini bırakmadı.

'HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ'

Napolili taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabından "Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp", "Napoli işe yaramaz bir takım", "Osimhen olmadan artık hiçbir şey kazanamazsınız", "Serie B Napoli'yi bekliyor" gibi ağır yorumlarla takımlarının bu hamlesini eleştirdi.

GALATASARAY FORMALARIYLA KAMPA GİTTİ

Osimhen'in Türkiye'den çıktığı Afrika seyahatinde ayrıca yanında bir çok 45 numaralı Galatasaray forması götürdüğü ortaya çıktı.

NAPOLİ'Yİ TAKİPTEN ÇIKIYORLAR

Öte yandan Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a transferinin İtalyan ekibine sosyal medyada takipçi kaybettirdiği, sarı-kırmızılılara ise yeni takipçiler kazandırdığı belirtildi.

Nijeryalı futbolseverlerin Napoli'yi takipten çıktıkları, oyuncunun yeni takımı Galatasaray'ın hesaplarını takip etmeye başladıkları ifade edildi.