Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Burak Elmas açıkladı!

Haftalardır merakla beklenen Galatasaray başkanlık seçimleri sonucu Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas olarak seçilmişti. Yeni başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör konusu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu ve yeni teknik direktörü duyurdu. Peki Galatasaray'ın teknik direktörü kim oldu?

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimleri sonrası seçilen yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuru ile Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini ve yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" şeklinde ifadeler kullandı.

Elmas'ın paylaşımının ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da!" denildi.





