SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Burak Elmas açıkladı!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Burak Elmas açıkladı!

20.06.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da düzenlenen kongrenin ardından Mustafa Cengiz sonrasında Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas seçilmişti. Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu ve yeni teknik direktörü duyurdu. Peki Galatasaray'ın teknik direktörü kim oldu? İşte Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Burak Elmas açıkladı!

Haftalardır merakla beklenen Galatasaray başkanlık seçimleri sonucu Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas olarak seçilmişti. Yeni başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör konusu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu ve yeni teknik direktörü duyurdu. Peki Galatasaray'ın teknik direktörü kim oldu?

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimleri sonrası seçilen yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuru ile Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini ve yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" şeklinde ifadeler kullandı.

Elmas'ın paylaşımının ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da!" denildi.

burak-elmass

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
F.Bahçe için Manuel Pellegrini iddiasıF.Bahçe için Manuel Pellegrini iddiası
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas kimdir?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.