Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçında golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü yeni transfer Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius kaydetti. Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Tete’nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

İlk maçında 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kalırken, ilk golünü kaydetti.

Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham’dan kiralık olarak takıma katılmıştı.





