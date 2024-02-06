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Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçında golünü attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 23:08 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Bandırmaspor maçında ağları havalandırdı ve ilk maçında gol attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçında golünü attı
Carlos Vinicius

Carlos Vinicius

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü yeni transfer Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius kaydetti. Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Tete’nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

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İlk maçında 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kalırken, ilk golünü kaydetti.

Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham’dan kiralık olarak takıma katılmıştı.

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