G.Saray'ın yeni bombası İstanbul'da!

Galatasaray, Christian Luyindama transferini bitirdi.. Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Kongolu stoper, THY’nin Brüksel-İstanbul seferi ile bu akşam geldi.
Saat 20.30’da iniş yapması beklenen Luyindama, 10 dakikalık rötar nedeniyle 20.40'da İstanbul'da oldu.
Galatasaray’ın Kongolu stoperi sezon sonuna kadar Standard Liege’den satın alma opsiyonu ile kiraladığı öğrenildi. 3 milyon Euro karşılığında kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro.
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