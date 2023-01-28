Galatasaray’ın yeni transferi Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan hangi mevkide oynuyor, kaç yaşındadır?

Kaan Ayhan bir süredir Türk futbolunun gündemindeydi. Başarılı futbolcuyu önce Beşiktaş istemişti. Bugün gelen bir açıklama spor medyasına bomba gibi düştü. Galatasaray Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak için görüşmelere başlandığını yazılı açıklama ile duyurdu. Duyuru sonrasında başarılı milli futbolcu ile ilgili aramalar sıklaştı. Peki Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan hangi mevkide oynuyor, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 doğumludur. 28 yaşındaki başarılı futbolcu, Almanya Gelsenkirchen'de doğup yetişmiştir. Almanya'da yetişen Türk millî futbolcu, Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giymekteydi.

Kaan Ayhan aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasını da giymektedir. Gurbetçi futbolcu olan Kaan Ayhan anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından ise Iğdırlı'dır.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Sassuolo forması giyen futbolcu artık Sarı Kırmızılı formayı giyecek.

KAAN AYHAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan ve Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ın kulübünü kiralık transferi konusunda ikna etti. Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro bonservisiyle satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Başarılı futbolcu stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkan Kaan Ayhan, henüz gol ve asist üretmemiştir.



