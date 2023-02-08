Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi! Resmi sözleşme...

Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI!

İtalyan basınına göre Galatasaray'ın Roma'yla anlaşmasının ardından özel uçağa binen Zaniolo, akşamüstü saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

TESTLER ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçen İtalyan yıldızın transferinin yetiştirilebilmesi için kalan testlerin Çarşamba günü içerisinde yapılacağı ifade edildi.

RESMİ SÖZLEŞME...

Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak. Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

