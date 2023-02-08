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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi! Resmi sözleşme...

08.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da, listenin ilk sırasında yer alan ve Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo transferinde mutlu son çok yakın. Sarı-Kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirirken, sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi! Resmi sözleşme...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI!

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İtalyan basınına göre Galatasaray'ın Roma'yla anlaşmasının ardından özel uçağa binen Zaniolo, akşamüstü saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

TESTLER ÇARŞAMBA GÜNÜ

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Sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçen İtalyan yıldızın transferinin yetiştirilebilmesi için kalan testlerin Çarşamba günü içerisinde yapılacağı ifade edildi.

RESMİ SÖZLEŞME...

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Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak. Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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