Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, İtalya'ya gitti! Annesi açıkladı ''Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz''

Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, kulüpler oyuncularına bir süre izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sabah ülkesine gitti.

Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek malzemeler için yardım etmişti. Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLARLA SINANIYORUZ"

Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Costa, "Nicolo aslında çevresinde yaratılan durum nedeniyle iyi değildi. Havayı değiştirip yeni bir maceraya atılarak artık daha iyi olduğu ortada. Ancak; şu anda depremden etkienmiş, harap olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar hayattaki önemli şeylerdir. Hepimiz gerçekten Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz. Nicolo ve biz depremzedelere yararlı olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"50-60 MİLYON EURO İSTEDİLER"

"Tiran'da oynanan Konferans Ligi finalinde gol atmasının ardından ayrılık ihtimallerini düşündük. Kulüple de konuştuk, ancak transferine izin vermek için 50-60 milyon Euro istediler. Zaniolo için böyle bir teklif gelmedi ve biz de mutlu bir şekilde Roma'da kalmaya devam ettik."

"NICOLO FARK ETMEYE BAŞLADI"

"Nicolo maaşında iyileştirme yapılmasını bekliyordu. Takımdaki bütün oyuncuların kontratları yenilendi, ancak nedense Nicolo için bir girişimde bulunmadılar. Günler geçtikçe Nicolo kendisini projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı. Roma, Haziran ayında ona kendisini satmayı düşündüklerini bildirdi. O günden itibaren kendisine hep dışlanmış biri gibi hissetmeye başladı. Aslında her şey böyle gelişti. Kulüp, Nicolo'ya karşı hiç adil davranmadı."

