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Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic sahada fırtına gibi esiyor! Gol atmadığı maç yok...

27.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Salernitana maçında Seferovic rüzgarı esti. Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü bu maçı da boş geçmedi ve rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Seferovic, çıktığı 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic sahada fırtına gibi esiyor! Gol atmadığı maç yok...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen ve Dursun Özbek yönetiminin çok önem verip bitirdiği transfer Seferovic, harikalar yaratmaya devam ediyor. Takımıyla çıktığı 2 maçta da fileleri havalandıran golcü oyuncu şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.

2 MAÇTA 2 GOL

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Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta da gol atma başarısı gösteren Seferovic, sarı-kırmızılı taraftarların şimdiden gözüne girdi. Geldiği günlerde sakatlık geçmişinden dolayı akıllarda soru işareti bırakan Seferovic, gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarları mutlu etti.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray seferovic
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