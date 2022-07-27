Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic sahada fırtına gibi esiyor! Gol atmadığı maç yok...

Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen ve Dursun Özbek yönetiminin çok önem verip bitirdiği transfer Seferovic, harikalar yaratmaya devam ediyor. Takımıyla çıktığı 2 maçta da fileleri havalandıran golcü oyuncu şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.

2 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta da gol atma başarısı gösteren Seferovic, sarı-kırmızılı taraftarların şimdiden gözüne girdi. Geldiği günlerde sakatlık geçmişinden dolayı akıllarda soru işareti bırakan Seferovic, gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarları mutlu etti.



