Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'den kötü haber gelmişti! Yıldız isim Süper Lig ve Avrupa o maçlarda forma giyemeyecek

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier'den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Fildişi Sahilli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanırken kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirilmişti.
Serge Aurier'den gelen bu haber sonrası tecrübeli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Söz konusu durumunda tecrübeli futbolcunun kaçıracağı maçlar şöyle:
18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)
22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)
25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)
29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)
3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)