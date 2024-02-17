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  4. Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'den kötü haber gelmişti! Yıldız isim Süper Lig ve Avrupa o maçlarda forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'den kötü haber gelmişti! Yıldız isim Süper Lig ve Avrupa o maçlarda forma giyemeyecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 16:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier Afrika Kupası'nda sakatlanırken kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar...

Serge Aurier

Serge Aurier

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier'den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Fildişi Sahilli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanırken kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirilmişti.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU!

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Serge Aurier'den gelen bu haber sonrası tecrübeli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Söz konusu durumunda tecrübeli futbolcunun kaçıracağı maçlar şöyle:

18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)

22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)

29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)

3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)

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