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Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier imzayı attı! Yıldız oyuncunun forma numarası belli oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2024 23:43 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Serge Aurier için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier imzayı attı! Yıldız oyuncunun forma numarası belli oldu...
Serge Aurier

Serge Aurier

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nottingham Forest'tan transfer ettiği ancak Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için takıma katılmayan Serge Aurier, kısa bir süre önce İstanbul'a geldi.

"GALATASARAY'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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Sarı-kırmızılı ekip, takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendiği açıkladı. Resmi imzanın ardından konuşan Aurier, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur. Galatasaray taraftarları ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftarı var" ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Serge Aurier, Galatasaray'da 92 numaralı formayı giyecek.

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