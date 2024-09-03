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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen daha gelmeden ilk rekorunu kırdı bile!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 09:22
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Galatasaray Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'i kadrosuna katarken bu transfer Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça mutlu etti. Öte yandan 25 yaşındaki yıldız oyuncu daha gelmeden ilk rekorunu kırdı bile. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen daha gelmeden ilk rekorunu kırdı bile!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray’ın Victor Osimhen transferiyle taraftarını oldukça mutlu etti. Sarı-kırmızılı ekip, golcü oyuncunun maaşını karşılayarak kadrosuna kattı. İstanbul'a varışının ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Osimhen, ilk üçlüsünü taraftarlar için çektirdi.

"TARAFTARIN TUTKUSUNU HİSSETTİM"

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GS TV'ye konuşan Osimhen, “Bu saatte buraya gelen herkese teşekkür ederim. Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftarın tutkusunu hissettim ve her maçta onlar için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Osimhen ayrıca, eski takım arkadaşı Dries Mertens ile yeniden aynı takımda oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

DAHA GELMEDEN REKOR KIRDI

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Osimhen'in uçuşunu sosyal medyada canlı yayınlayan Galatasaray, dakikalar içinde rekor izlenme rakamlarına ulaştı. Yayın, 12 dakika içinde 10 binden fazla izleyiciye ulaşırken, bu sayı ilerleyen dakikalarda 30 bine yaklaştı.

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