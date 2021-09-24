Galatasaray'ın yeni transferi Yousef sahaya çıktı!

Galatasaray U19 takımı Altınordu U19 takımı ile İzmir'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Galatasaray U19 takımında Senegalli olduğu öğrenilen bir oyuncu dikkat çekti. Bu oyuncunun 2003 doğumlu Yousef olduğu öğrenildi.

2003 doğumlu Yousef'in Galatasaray U19 takımına transfer olduğu belirtiliyor. Bu sezon U19 Ligi'nde 3 yabancı futbolcunun forma giyeceği biliniyordu.Ön libero pozisyonunda oynayan Yousef'in aynı zamanda stoper bölgesinde de görev yaptığı öğrenildi. Bu arada U19 takım kaptanı Bartuğ Elmaz Altınordu maçında 90 dakika sahada kaldı. Sözleşmesini uzatmadığı için Bartuğ A Takımla çalışmalara katılamıyordu. Öte yandan Galatasaray hazırlık maçında Altınordu takımını 3-0 mağlup etti.

