İmza töreninde transfer müjdesi

Galatasaray'da yeni transferler Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik için toplu imza töreni düzenleniyor. Başkan Mustafa Cengiz ve futbolcular açıklamalarda bulunduyor. İşte basın toplantısından detaylar... MUSTAFA CENGİZ: İNŞALLAH NEF 4 MİLYON EURO'NUN HEPSİNİ ÖDER

NEF inşallah 4 milyon Euro'nun tamamını öder, bana sorsanız fazlasını da verirler. Taraftarın olumlu görüşlerinden çok memnun oldular. Nef, tüm Türkiye'ye örnek oldu, sponsorların kaçtığı dönemde Nef bir duruş gösterdi. Nef'ten diğer sporculara da destek olacaklarının sözünü aldık. Netleşmiş bir durum yok. Nef'e şunu diyelim: Ağanın eli tutulmaz. EMRE AKBABA'NIN YILLIK ÜCRETİNDE KURU SABİTLEMEDİK

Borçları TL'ye çevirmeyi 31 Temmuz'da yaptık. Kurda şimdiki gibi patlama da yoktu. Krediler kısa vadeliydi, 1 yıl içinde öde, önünde engel. Bu yıl ödemek zorunda olduğumuz kredi borçlarını 4 yıla yaydık ve Galatasaray bir nefes aldı. Karşılığındaki Euro ve Dolar'ı TL'ye çevirdik. Emre Akbaba'ya ödenecek yıllık ücrette kuru sabitlemedik. Camiamızın içi rahat olsun, mali olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, söz verdik camiaya.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ

Dün Martin Luther King'in bir sözünü söyledim; benim bir hayalim var, benim hedefim Türk parasını korumak. Türk parasının değerini korumamız gerekiyor ancak acil şartlar nedeniyle henüz bu durum tam teşekküllü değil. Biz ülke olarak futbolcu ithalatında açıktayız. Körfez veya Çin değiliz, Türkiye'nin bunu düzeltmesi lazım. Semt sahaları ve altyapı çalışmalarıyla bunun beş yıl içerisinde düzeleceğine inanıyorum. Türkiye, dünyanın en güzel ülkesi. İnsanlar buraya alıştıkları zaman ayrılmak istemiyorlar. Hele iyi bir geliriniz ve şahane bir kontratınız da varsa oh... NDIAYE İÇİN İNŞALLAH HAYIRLI HABERİ VERECEĞİZ

Temmenni ediyorum. Olsun. Stoke City'nin CEO'sunun kayın pederi vefat etmiş. Onu bekledik. İnşallah pazartesi, salı günü hayırlı bir haber vereceğiz. İnşallah hayırlısı ise olur. GOMIS'E TEKLİF GÖNDERMESİ; SES VAR, GÖRÜNTÜ ARIYORUZ

Menajerlere kızmıyorum. Oyuncusunu ve haklarını savunuyorlar ama öyle rakamlar söylüyorlar ki hepsi hayali. Bütün futbolcularımız gibi Gomis'e de teklif var. Ses var, görüntü arıyoruz. Her futbolcuya teklif olur, önemli olan Galatasaray'ın hayrına olması.

BU ÜLKENİN SÜKUNETE İHTİYACI VAR

Biz yönetim ve Galatasaray olarak açık ve şeffaf davrandığımızı düşünüyorum. Bizim yaptığımız her şey meydanda. Başkalarını bilmiyorum, laf da atmıyorum, biz dostuz herkesle, rakibimize de kendimize de saygı duyuyoruz. Bu kadar. Bu ülkenin sükunete ihtiyacı var. Ben bunu ateşleyemem, yangını körükleyemem. Benim veya başka birinin yapacağı yanlış Allah göstermesin yanlış şeylere sebep olur. Ben bunun vebalini taşıyamam. Rakiplerin bunu düşünerek hareket etmesini temenni ederim. ÖNCELİKLE STOPER VE SANTRFORA İHTİYACIMIZ VAR

Ben Emre Akbaba’yı düşünüyordum ama sevgili Henry’nin, sevgili Nagatomo’nun, sevgili Muğdat’ın da imza törenlerinin yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz. Ben taraftar olarak stadımızın dış görünüşünden çok rahatsızım. Işıklandırma projesi yapıyoruz. Önümüzdeki sezon için tadilat planladık, 10 milyon Lira tutuyor. Taraftarın giriş yolundan da çok rahatsızım. Yol, ışıklandırma, zemin konusunda sözler verildi. Rakipler 40 kişiye yakın kadro kuruyor. Bizde 21 kişi var. Eksiğimiz var, ihtiyaçlar bitmez. Acil öncelikler stoper ve santrfor. Elimizden geleni yapacağız. Hocamıza teşekkürler, dirayet gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde takımımızın başını öne eğdirmeyeceğiz."