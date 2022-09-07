Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım: "Yaklaşan şey için hazırım"

Sarı kırmızılı takım, bugün dünyaca ünlü yeni golcüsü Mauro Icardi'yi transfer ediyor. Sürpriz şekilde Türkiye açıklaması yapan ve sosyal medya gündemini sallayan Wanda Nara'nın İstanbul seyahati çokça konuşuldu. Ünlü isim Nara'dan gelen sosyal medya paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN OLAY PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yaptığı paylaşımına "Yaklaşan şey için hazırım!! Günlerden Pazartesi" notunu ekledi.

"COME TO GALATASARAY" YORUMLARI YAĞDI

Nara'nın bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağarken, Galatasaray taraftarlarından ise paylaşıma "Come to Galatasaray" yorumları geldi.

Ünlü ismin kot ceketli ve kot pantolonlu pozları ise çokça beğenildi.

İşte Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



