Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane yaptığı açıklamalarla eski takımı Bayern Münih'in taraftarlarını hayli kızdırdı.

Sane, RAMS Park'taki atmosfer için, "Kariyerimde böyle bir tutku görmedim. Taraftarların enerjisi bana futbolun özünü hissettirdi" dedi. Bu sözler, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Bild, Sane'yi manşete taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Victor Osimhen ile birlikte RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde büyük ilgi gördü. Lazio ile oynanan hazırlık maçında da taraftarların coşkusu Sane'yi büyüledi. Bild'e konuşan Sane, "Taraftarların tezahüratları beni derinden etkiledi. Bu stadyumdaki duygular, kariyerimde eşine rastlamadığım bir deneyim" dedi.

BAYERN'E GÖZDAĞI

Sane'nin, "Dünyanın en iyi taraftarları Galatasaray'da. Onların tutkusu futbolun ritmini belirliyor ve bana futbolu hatırlattı" sözleri, Bild tarafından, "Bayern Münih taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde yorumlandı. Haberde, Sane'nin eski kulübü Bayern'in atmosferine dair tek bir olumlu söz söylemediği vurgulandı. Ayrıca, Sane'nin Bayern Münih'i Instagram'da takipten çıkarması dikkat çekti.

TARAFTARLA UYUM

Galatasaray'da taraftarla hızlı bir bağ kuran Sane, Lazio maçında yaptığı bayrak şovuyla tribünleri coşturdu. Yıldız oyuncu, Bayern'den koparken sarı-kırmızılı camiaya kısa sürede uyum sağladı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Sane eski kulübü Bayern Münih'i takipten çıktı. Ancak eski kulüpleri Manchester City ve Schalke 04'ü takip etmeyi sürdürüyor. Bu tercih, Sane'nin Bayern dönemine duygusal bir noktayı koyduğunun işareti olarak yorumlandı.