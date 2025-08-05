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Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane yaptığı açıklamalarla eski takımının taraftarlarını çok kızdırdı. Yıldız ismin transferinin gerçekleşir gerçekleşmez Alman ekibini sosyal medya hesabından takipten çıkması da dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane yaptığı açıklamalarla eski takımı Bayern Münih'in taraftarlarını hayli kızdırdı.

Sane, RAMS Park'taki atmosfer için, "Kariyerimde böyle bir tutku görmedim. Taraftarların enerjisi bana futbolun özünü hissettirdi" dedi. Bu sözler, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Bild, Sane'yi manşete taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Victor Osimhen ile birlikte RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde büyük ilgi gördü. Lazio ile oynanan hazırlık maçında da taraftarların coşkusu Sane'yi büyüledi. Bild'e konuşan Sane, "Taraftarların tezahüratları beni derinden etkiledi. Bu stadyumdaki duygular, kariyerimde eşine rastlamadığım bir deneyim" dedi.

BAYERN'E GÖZDAĞI

Galatasaray ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı 1

Sane'nin, "Dünyanın en iyi taraftarları Galatasaray'da. Onların tutkusu futbolun ritmini belirliyor ve bana futbolu hatırlattı" sözleri, Bild tarafından, "Bayern Münih taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde yorumlandı. Haberde, Sane'nin eski kulübü Bayern'in atmosferine dair tek bir olumlu söz söylemediği vurgulandı. Ayrıca, Sane'nin Bayern Münih'i Instagram'da takipten çıkarması dikkat çekti.

TARAFTARLA UYUM

Galatasaray ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı 2

Galatasaray'da taraftarla hızlı bir bağ kuran Sane, Lazio maçında yaptığı bayrak şovuyla tribünleri coşturdu. Yıldız oyuncu, Bayern'den koparken sarı-kırmızılı camiaya kısa sürede uyum sağladı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Galatasaray ın yeni yıldızı Leroy Sane açıklamalarıyla Bayern Münih taraftarını çok kızdırdı! Anında takipten çıktı 3

Öte yandan Sane eski kulübü Bayern Münih'i takipten çıktı. Ancak eski kulüpleri Manchester City ve Schalke 04'ü takip etmeyi sürdürüyor. Bu tercih, Sane'nin Bayern dönemine duygusal bir noktayı koyduğunun işareti olarak yorumlandı.

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