Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!

Nicolo Zaniolo'nun son paylaşımı eski takımı Roma'nın taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılara devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo'nun Roma'da mutsuz olduğu biliniyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İtalyan oyuncunun paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

GALATASARAY VE İTALYA DETAYI

Instagram hesabındaki takipçi sayısının 2 milyonu aştığını gösteren bir paylaşım yapan Nicolo Zaniolo, fotoğrafta İtalya Milli Takımı ve Galatasaray'a yer verdi. 4 yıl forma giydiği Roma'ya paylaşımında yer vermeyen Nicolo Zaniolo'ya Romalı taraftarlar tepki gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro civarında bulunuyor.



