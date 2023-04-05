SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!

05.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın devre arasında takıma dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun Instagram paylaşımı Romalı taraftarlardan tepki gördü.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Nicolo Zaniolo'nun son paylaşımı eski takımı Roma'nın taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılara devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo'nun Roma'da mutsuz olduğu biliniyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İtalyan oyuncunun paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

GALATASARAY VE İTALYA DETAYI

zaniolo(1)

Instagram hesabındaki takipçi sayısının 2 milyonu aştığını gösteren bir paylaşım yapan Nicolo Zaniolo, fotoğrafta İtalya Milli Takımı ve Galatasaray'a yer verdi. 4 yıl forma giydiği Roma'ya paylaşımında yer vermeyen Nicolo Zaniolo'ya Romalı taraftarlar tepki gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

6d40971a2a52489492983202bb53e717

Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro civarında bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!
TFF noktayı koydu! Ligden çekilen takımlar için kararTFF noktayı koydu! Ligden çekilen takımlar için karar
Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaniolo paylaşım 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Fenerbahçe Beşiktaş maçında verilen penaltının doğru olmadığını itiraf etti!

Fenerbahçe Beşiktaş maçında verilen penaltının doğru olmadığını itiraf etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.