Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde sahada olacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt maçı öncesi Victor Osimhen’in durumu ile alakalı sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı golcüsüsü Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve MR çekilmesinin ardından dinlendiriliyordu.

Galatasaray ın yıldız golcüsü Victor Osimhen in son durumu belli oldu! Şampiyonlar Ligi nde sahada olacak mı? 1

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde yapılan son antrenmana katılmadı.

Galatasaray ın yıldız golcüsü Victor Osimhen in son durumu belli oldu! Şampiyonlar Ligi nde sahada olacak mı? 2

Nijerya Milli Takımı ile Ruanda maçında sakatlanan ve ayak bileğindeki sorun nedeniyle yoğun tedavi süreci geçiren Osimhen, kritik karşılaşma öncesi yapılan son çalışmada takımdan ayrı kaldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel program uygulanan yıldız futbolcunun, Frankfurt deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

