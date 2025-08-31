Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişme yaşanıyor! Başkan Dursun Özbek'le görüşen yıldız oyuncu ayrılık için ısrar etti... Neom ile anlaşma çok yakın

Süper Lig devlerinden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişme yaşanıyor. Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda yer almayan yıldız oyuncu Suudi Arabistan ekibi Neom’dan gelen teklifin kabul edilmesi için yönetimle bire bir konuştu.

MADDİ ŞARTLARI AÇIKLANIYOR!

Ekol Sports’un sıcak gelişme olarak verdiği haberde, Barış Alper Yılmaz, NEOM SC'ye çok yakın. Suudi Arabistan ekibi ile sarı kırmızılıların anlaşma detayları da belli oldu. İşte transferin son detayları…

40 M€ bonservis bedeli

Keçiörengücü'nün %20'lik payı

Sonraki satıştan %10 pay

İlk satın alma hakkı

YILLIK MAAŞ GÖZLERİ DÖNDÜRDÜ

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın NEOM'un astronomik teklifi sonrası Suudi Arabistan ekibine transfer olmak istemesi bu transferde belirleyici nokta olmaya devam ediyor. Cuma günü Başkan Dursun Özbek ile de görüşme yapan başarılı oyuncu takımdan ayrılmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Bu görüşmenin ardından Neom ile görüşmelerde sona gelindiği iddia edildi.

OKAN BURUK RİZESPOR MAÇI SONRASI KONUŞMUŞTU

Barış'ın amacı Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sezon Premier Lig hedefiyle istemişti. Bu sezon önünde başka bir meydan okuma var. Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Önünüzde bu tür dosyalar olunca daha da zorlaşıyor. Hem takımı hem oyuncuları yönetmek zorundayım. Barış'a 3-4 haftadır bir ilgi vardı. Ligin ilk 2 maçında Barış, Osimhen ve Icardi'nin hazır olmadığı senaryoda iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet etti, takımın galibiyetlerinde rol aldı. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Barış bizim oyuncumuz. Başkanımız, kulübümüz, yöneticilerimiz satmayla ilgili bir karar alırsa hepimiz saygı duyacağız. Kalırsa da en doğru şekilde aramıza alıp, bağrımıza basarak ona sahip çıkmaya çalışacağız."

İDMANLARA ÇIKMIŞTI

Sarı kırmızılılarda sosyal medyadan siyah ekran fotoğrafı paylaşarak transfer olmak istediğini açıkça belirten Barış Alper Yılmaz, o günden beri forma şansı bulamazken, antrenmanlara da çıkmıyordu. Milli futbolcu teknik direktör Okan Buruk ile görüştükten sonra antrenmanda görünürken maçlarda kendine yer bulamamıştı.