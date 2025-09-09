Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! Galatasaray camiasından özür diledi...

Galatasaray'da adı uzun bir dönem Suudi Arabistan'ın Neom takımına transferi ile anılan Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray camiasından özür diledi. Yılmaz, "Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm." ifadelerinde bulundu.

''REKOR DÜZEYDE TEKLİFLER...''

Barış Alper Yılmaz: "Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır."

''İSTEĞİM TARİHE GEÇMEKTİ...''

Barış, "İsteğim kulübümüzün uygun göreceği şartlarda bonservis rekoru kırarak Galatasaray'a gelir kazandırıp tarihe geçmekti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızılı formamız altında mücadele edeceğim." dedi.