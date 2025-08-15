SPOR

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan üçüncü teklif geldi! Neom Barış'a yıllık 10 milyon euro teklif etti...

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar her ne kadar kadrosunda tutmak iste de Suudi Arabistan ekibi NEOM çılgın bir teklifle daha geldi.

Suudi Arabistan’ın yeni projesi Neom, Barış Alper Yılmaz için 3.teklifini Galatasaray’a iletti. Sarı kırmızılılara daha önce 15 ve 20 milyon euro olmak üzere 2 teklif yapmıştı. Üçüncü teklif içinde ısrarcı olan Suudi ekibi gözünü kararttı.

3.TEKLİF GELDİ!

Suudi Arabistan Krallığının yeni mega projesi olan Neom, transferde kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. Barış Alper Yılmaz için ilk 2 teklifi reddedilen Neom, 3.teklifini yaptı. 30 milyon euro teklifte bulunan Neom’a Cimbom’dan cevap gecikmedi. Sarı kırmızılılar tam 50 milyon euro talep ediyor.

BARIŞ ALPER’İN GÖZÜ DÖNDÜ

Barış Alper Yılmaz’a tam 10 milyon euro yıllık maaş teklif eden Suudi Arabistan’ın yeni takımı Neom, pazarlıklarda anlaşma sağladı. Barış Alper, sarı kırmızılı yönetime beni gönderin diye baskı yapmasa da burada aldığı maaş ile Neom’da alacağı maaş arasındaki devasa fark karşısında şaşkın durumda.

