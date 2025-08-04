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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara'ya İngiliz devi Manchester United'dan teklif yolda! Cimbom 40 milyon euro talep etti...

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon İngiltere Championship’den transfer ettiği Gabriel Sara’ya Premier Lig ekiplerinden Manchester United talip oldu. İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu bir süredir izlerken, teklif için sarı kırmızılı yönetim ile iletişime geçti.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara'ya İngiliz devi Manchester United'dan teklif yolda! Cimbom 40 milyon euro talep etti...
Burak Kavuncu
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Gabriel Sara’ya İngiliz devi M.United talip oldu. Brezilyalı orta saha ile ciddi şekilde ilgilenen İngiliz ekibi, sarı kırmızılılara oyuncunun durumunu sordu.

40 MİLYON EURO!

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara ya İngiliz devi Manchester United dan teklif yolda! Cimbom 40 milyon euro talep etti... 1

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un performansını çok beğendiği oyuncu için yönetime ‘‘Benim sistemimde çok değerli ama teklif çok yüksekse gidebilir’’ dediği öğrenildi. Bunun üzerine Başkan Dursun Özbek’in kapıyı yüksekten açtığı ve İngiliz devinden 40 milyon istediği bildirildi.

SARA’DA SICAK

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara ya İngiliz devi Manchester United dan teklif yolda! Cimbom 40 milyon euro talep etti... 2

Galatasaray’da mutlu olan Gabriel Sara’nın İngiliz futboluna Manchester United forması ile geri dönmeye hayır demeyeceği öğrenildi. Brezilya milli takımı kadrosuna davet bekleyen sambacının, kendisini Premier Lig’de daha çok ön plana çıkartacağını düşündüğünden ilgiye karşı sıcak baktı.

İNGİLİZLER CİDDİ ALICI

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara ya İngiliz devi Manchester United dan teklif yolda! Cimbom 40 milyon euro talep etti... 3

Manchester United’da teknik direktör Ruben Amorim’in kötü giden sezonların ardından United’a farklı bir bakış açısı yerleştirmek istediği ve Sara’yı bu anlayışla kadrosunda görmek istediği bildirildi. İngiliz devinin yakın zamanda kapıyı ciddi bir teklifle çalacağı iddia edildi.

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