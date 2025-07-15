Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya ceza!

Geçtiğimiz sezonu İtalya Seri A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, 26 Mayıs'ta oynanan Fiorentina-Roma Primavera maçından sonra soyunma odasında yaşanan olay nedeniyle ceza aldı. Sky Italia’nın haberine göre Zaniolo, Roma'nın soyunma odasına girerek genç futbolcular Almaviva ve Litti'ye fiziksel müdahalede bulunmakla suçlanmış ve bu olayın ardından 15.000 euro para cezasına çarptırıldı. İtalyan oyuncunun cezanın ardından şok geçirdiği ve cezayı kabullenmediği öğrenildi.

ROMA’DAN SERT AÇIKLAMA: “SARHOŞTU, OYUNCULARIMIZA SALDIRDI”

İtalyan ekibi Roma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti…

“26 Mayıs akşamı Fiorentina ile AS Roma arasında oynanan Primavera yarı final maçının ardından, Galatasaray’dan Fiorentina’ya kiralanan Nicolò Zaniolo, yanındaki bir kişiyle birlikte akreditasyonu olmadan Roma takımının soyunma odasına girmiştir. Tanıkların ifadesine göre Zaniolo sarhoştu. Soyunma odasına idrarını yaptı, oyunculara sözlü sataşmalarda bulundu. Ardından Mattia Almaviva’ya fiziksel saldırıda bulunarak onu yumrukladı, Marco Litti’yi ise omzundan ciddi şekilde itti. Litti, yakın zamanda omzundan ameliyat geçirmişti. Her iki oyuncu da hastaneye kaldırılmış, Almaviva’nın iyileşme süresi 10 gün, Litti’ninki ise 21 gün olarak belirlenmiştir.”

‘‘KENDİMİ KAYBETTİM’’

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Zaniolo, fiziksel saldırı iddialarını reddetti. İşte açıklamanın tamamı...

“Biliyorum, yanlış tepki verdim ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Zor bir dönemde o genç oyuncuların yanında olmak istedim. Ne yazık ki sözlü şekilde provoke edildim ve kendimi kaybettim. Bu davranışım yüzünden büyük bir pişmanlık duyuyorum. Gençlere örnek olmam gereken bir noktadayım. Ancak belirtmem gerekir ki anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor. Sadece sözlü bir tartışma yaşandı, fiziksel bir müdahalede bulunmadım.”