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Galatasaray'ın yıldız oyuncusundan ayrılık açıklaması! ''İtalya'ya dönmek istiyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 10:29
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'dan ayrılık açıklaması geldi. Aston Villa ile kiralık sözleşmesi biten İtalyan oyuncu, İtalya'ya geri dönmek istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusundan ayrılık açıklaması! ''İtalya'ya dönmek istiyorum''

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Zaniolo geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. İngiltere'de de potansiyelini yansıtamayan İtalyan oyuncu, ülkesine dönmek istediğini belirtti.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

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La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Zaniolo'nun sözleşmesi 2027 yılına kadar Galatasaray'da devam ediyor.

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galatasaray zaniolo
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