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Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı kendisi açıkladı! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı bile: 'Gidiyorum'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.12.2024 17:03
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Galatasaray forması ile bu sezon istediği süreleri bulamayan ve performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Faslı yıldız Hakim Ziyech, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekipten ayrılma kararı alarak takım arkadaşlarına iletti.

Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı kendisi açıkladı! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı bile: 'Gidiyorum'

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılarda performansyıla eleştirilen Hakim Ziyech, ayrılma kararı aldı ve bu kararını takım arkadaşlarına iletti.

AYRILIK KARARINI TAKIM ARKADAŞLARINA İLETTİ

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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Hakim Ziyech, aldığı bu kararı takım arkadaşlarına ilettiği öğrenildi.

Sarı - kırmızılı yönetim ise Faslı yıldızın aldığı bu kararın ardından kanat transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ZIYECH'IN RAKAMLARI

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Bu sezon sarı - kırmızılı forma ile 10 maça çıkan Ziyech, sadece 317 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretebildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray hakim ziyech
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