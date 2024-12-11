Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı kendisi açıkladı! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı bile: 'Gidiyorum'

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılarda performansyıla eleştirilen Hakim Ziyech, ayrılma kararı aldı ve bu kararını takım arkadaşlarına iletti.

AYRILIK KARARINI TAKIM ARKADAŞLARINA İLETTİ

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Hakim Ziyech, aldığı bu kararı takım arkadaşlarına ilettiği öğrenildi.

Sarı - kırmızılı yönetim ise Faslı yıldızın aldığı bu kararın ardından kanat transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ZIYECH'IN RAKAMLARI

Bu sezon sarı - kırmızılı forma ile 10 maça çıkan Ziyech, sadece 317 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretebildi.