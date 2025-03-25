Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs çok şaşırdı! O protestoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

TÜRK BAYRAĞI İLE PAYLAŞTI

Kat Kerkhofs, çektiği videoyu eklediği paylaşımında Türk Bayrağı ve kalp emojisi kullandı. Kat Kerkhofs'un paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM...