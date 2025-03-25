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  4. Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs çok şaşırdı! O protestoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs çok şaşırdı! O protestoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2025 10:13
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Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medya hesabından İstanbul'da gerçekleştirilen protestolara dair bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs çok şaşırdı! O protestoyu sosyal medya hesabından paylaştı
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

TÜRK BAYRAĞI İLE PAYLAŞTI

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Kat Kerkhofs, çektiği videoyu eklediği paylaşımında Türk Bayrağı ve kalp emojisi kullandı. Kat Kerkhofs'un paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
Protesto son dakika galatasaray mertens
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