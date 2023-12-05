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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech ünlü isim ile birbirine girdi, ülkesinde olay oldu! "Onu o kadar çok seviyordum ki artık nefret ediyorum"

05.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son haftaların yıldız ismi olan Hakim Ziyech ülkesi Fas'ta gündem oldu. Başarılı oyuncu, Fas'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu, şarkıcı ve sunucu Fati Jamali'ye selam vermeyince kendisini kızdırırken, tepkisiyle gündem oldu. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech ülkesi Fas'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu, şarkıcı ve sunucu Fati Jamali'ye selam vermeyince kendisini kızdırdı ve anda tepkilerin hedefi oldu.

"GÖRDÜĞÜM EN KİBİRLİ İNSAN"

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Aktris Fati Jamali, kendisine kayıtsız davranan Hakim Ziyech için "Hayatımda gördüğüm en kibirli insan" yakıştırmasını yaparken "Hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım. Faslı bir futbolcu. Bazı yabancı arkadaşlarımla birlikteydim ve o da yakındaydı. Ben de ona 'merhaba' dedim, o da bana yan gözle baktı."

"TV'DE GÖRDÜKLERİMİZ BAŞKA..."

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"Kesinlikle normal değil. Bir Faslı ona yaklaştı ve ona selam verdi. Ama bu inanılmaz! Sonra otele dönerken, onu kapının yanında gördüm. Ona 'yaptığın hoş değildi' dedim. O da bana 's.. git' dedi. İnanılmazdı. Kim mi o? Ziyech! Onu o kadar çok seviyordum ki artık ondan nefret ediyorum. Televizyonda gördüklerimiz başka, gerçeklik başka.

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