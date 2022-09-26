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Galatasaray'ın yıldızı Icardi’den ayrılma kararı alan Wanda Nara'nın yırtmaçlı pozu büyüledi!

26.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi çokça konuşulmuştu. Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızının eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini de üstlenen Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Icardi ve Nara, ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Nara, bu kez yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozla büyüledi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi’den ayrılma kararı alan Wanda Nara'nın yırtmaçlı pozu büyüledi!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mauro Icardi'yi transfer etmesi, futbol gündeminde günlerde konuşulmuştu. İlgiyle takip edilen futbolcunun eşi Wanda Nara'dan ayrılacağı gündeme gelmişti. İkili son olarak whatsapp yazışmalarını yayınlamıştı. Nara'dan gelen yeni paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN YIRTMAÇLI POZ!

Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden çokça beğeni almıştı.

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Sarı takımıyla görenleri büyleyen isim bu kez beyaz ve yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı.

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TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Fitliğiyle de dikkat çeken ismin pozuna Türk ve Arjantinli takipçilerden yorum yağdı.

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İşte Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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