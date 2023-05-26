Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den Fenerbahçe maçı öncesi PSG'ye telefon!

Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan Icardi için Galatasaray yönetiminin transferi bitirdiği iddia edildi. Bir süredir PSG ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız ekibi ile el sıkıştı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Icardi için nakit olarak 5 milyon euro bonservis ödeneceği iddia edildi. Galatasaray'ın bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro daha ödeme yapılacak. Ayrıca Icardi'nin 11 başlayacağı her 20 maçta ise 1.5 milyon euro şeklinde 2 kez bonus ödeneceği aktarıldı. Bu ödemelerle birlikte bonservisinin 8 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.

PSG'YE TELEFON AÇTI

Icardi'nin Fenerbahçe maçı öncesi Paris Saint Germain kulübünü arayıp ‘Galatasaray’a kolaylık gösterin, ben futbol hayatımı burada devam ettirmek istiyorum’ dediği iddia edildi. Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın da Galatasaray'a sıcak bakması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.



