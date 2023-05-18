Galatasaray'ın yıldızı Icardi için çok konuşulacak iddia! Görüştüğü takımı açıkladılar...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Yapılacak transferlerin yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerin durumu da merak konusu olurken, bu isimlerin başında Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi geliyor.

Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla alkış toplayan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Güney Amerika'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIMI AÇIKLADILAR

Güney Amerikalı gazeteciler Guido Zaffaro ve Hernan Castillo, Mauro Icardi'nin Arjantin ekibi Boca Juniors ile görüştüğünü açıkladı. Castillo'nun verdiği bilgilere göre, Arjantinli yıldız, Boca Juniors ile Başkanvekili Juan Roman Riquelme aracılığıyla görüşüyor.

WANDA NARA...

Zaffaro'nun haberinde göre ise; yıldız oyuncu, Arjantin'de yaşayan eşi Wanda Nara ve kızlarına daha yakın olmak istediği için Boca Juniors'ın teklifine sıcak bakıyor.

