Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara üstsüz video paylaştı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı taraftarlarla çok özel bir bağ kurarken, taraftarlar Icardi'nin eşi Wanda Nara için de zaman zaman sevgi gösterilerinde bulunmayı ihmal etmiyorlar.
Wanda Nara sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken geçtiğimiz günlerde kendisine yorum yapan bir kullanıcıyla tartışma yaşamıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nara, bu kez kişisel Instagram hesabından üstsüz bir video paylaştı.
Wanda Nara bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.