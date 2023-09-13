Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara üstsüz video paylaştı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı taraftarlarla çok özel bir bağ kurarken, taraftarlar Icardi'nin eşi Wanda Nara için de zaman zaman sevgi gösterilerinde bulunmayı ihmal etmiyorlar.

KULANICIYLA TARTIŞMIŞTI

Wanda Nara sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken geçtiğimiz günlerde kendisine yorum yapan bir kullanıcıyla tartışma yaşamıştı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIM

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nara, bu kez kişisel Instagram hesabından üstsüz bir video paylaştı.

Wanda Nara bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...



