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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara üstsüz video paylaştı!

13.09.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yaptığı gündem olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı taraftarlarla çok özel bir bağ kurarken, taraftarlar Icardi'nin eşi Wanda Nara için de zaman zaman sevgi gösterilerinde bulunmayı ihmal etmiyorlar.

KULANICIYLA TARTIŞMIŞTI

Wanda-Naradan-olay-yaratan-pozlar

Wanda Nara sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken geçtiğimiz günlerde kendisine yorum yapan bir kullanıcıyla tartışma yaşamıştı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIM

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nara, bu kez kişisel Instagram hesabından üstsüz bir video paylaştı.

Wanda Nara bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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