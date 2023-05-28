Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu resmen açıkladı! Ayrılık sözleri... "Kendimi zorluyorum"

Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Genç yıldız için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, 24 yaşındaki oyuncu geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İlk hayalinin Galatasaray'la şampiyonluk olduğunu ve buna çok yaklaştığını belirten Kerem Aktürkoğlu, sonraki hayalini ise "Avrupa'da Galatasaray'ı temsil etmek istiyorum. 10 yıl içinde kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum" sözleriyle anlattı.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa ve uzun vadeli hedeflerini anlatırken, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra da hayaller bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum." dedi.

"İNŞALLAH O GÜNLERİ GÖRÜRÜZ"

Kerem, "Önümüzdeki 10 yıl içinde kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilemem ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'DAN UMUTLUYUM"

A Milli Takım'ın da vazgeçilmez parçası olan genç yıldız, EURO 2024'e gideceklerine inandığını söyledi. Katar'daki turnuvaya gidemedikleri için çok üzgün olduğunu belirten Kerem, "Çok büyük başarılar elde edebilecek bir Milli Takım jenerasyonuna sahibiz ama olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Ben EURO 2024'e gideceğimizi düşünüyorum. O güce, takıma sahibiz. Umarım gideriz. Avrupa Şampiyonası'na gitmek bizim için bir başarı olmamalı. Sürekli bu kupalara gidip başarılar kazanmamız gerekiyor. Ben Milli Takım için çok umutluyum" diye konuştu.

