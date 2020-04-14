Galatasaray'ın yıldızı Lemina'dan çok konuşulacak dans performansı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lemina, koronavirüs karantina günlerini arkadaşlarıyla evinde geçiriyor. Sosyal medyada şu sıralar çok tıklanan "Tabut taşıyan siyahiler" video akımına yıldız oyuncu da katıldı. Arkadaşlarıyla bu videonun bir benzerini çeken başarılı oyuncu sosyal medyayı adeta salladı. Kısa süre içinde tıklanma rekoru kıran bu video çok konuşuldu.

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