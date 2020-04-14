Galatasaray'ın yıldızı Lemina'dan çok konuşulacak dans performansı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lemina, koronavirüs karantina günlerini arkadaşlarıyla evinde geçiriyor. Sosyal medyada şu sıralar çok tıklanan "Tabut taşıyan siyahiler" video akımına yıldız oyuncu da katıldı. Arkadaşlarıyla bu videonun bir benzerini çeken başarılı oyuncu sosyal medyayı adeta salladı. Kısa süre içinde tıklanma rekoru kıran bu video çok konuşuldu.
Fenerbahçeli yıldız son 10 yılın takımına seçildi!
Zlatan Ibrahimovic itirafı geldi!
Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Ahmed Kutucu'dan F.Bahçe açıklaması
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı
Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmak istiyor
O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi!
FIFA'dan kiralık oyuncu açıklaması: Sözleşmesi biten...
İşte Mustafa Kapı'nın yeni adresi!
Balotelli'den flaş Ibrahimovic açıklaması!
Yıldız oyuncu öyle bir şey yaptı ki...
Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı
Antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum