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Galatasaray'ın yıldızı Lemina'dan çok konuşulacak dans performansı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2020 18:41 | Son Güncelleme

Sosyal medyada gündem olan "Tabut taşıyan siyahiler" olarak adlandırılan video akımına Lemina'da katıldı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lemina, koronavirüs karantina günlerini arkadaşlarıyla evinde geçiriyor. Sosyal medyada şu sıralar çok tıklanan "Tabut taşıyan siyahiler" video akımına yıldız oyuncu da katıldı. Arkadaşlarıyla bu videonun bir benzerini çeken başarılı oyuncu sosyal medyayı adeta salladı. Kısa süre içinde tıklanma rekoru kıran bu video çok konuşuldu.

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Galatasaray lemina

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