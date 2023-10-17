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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bunu da yaptı! Piyanonun başına geçti, 'Aşkın Olayım'ı çaldı...

17.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özleşen Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısını piyanoda çaldı. Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle yıldızlaşmaya devam ederken, taraftar ile arasında çok özel bir bağ kurmayı da başardı.

7'de 70'e tüm sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Arjantinli attığı gollerin ardından tüm tribünlerle birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray resmi hesabından bir paylaşım geldi.

AŞKIN OLAYIM'I ÇALDI

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Takıma geldiği günden bu yana Arjantinli yıldız attığı gollerden sonra Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adeta özleşmişti.

30 yaşındaki golcü oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşkın Olayım' parçasını piyano ile çalarken, taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.

İŞTE O ANLAR...


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