Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için çok konuşulacak A Milli Takım iddiası!

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu Paris Saint-Germain'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmaya devam ederken yıldız isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Messi ile yaşadığı problemler yüzünden Arjantin Milli Takımı'na bir daha dönemeyeceğini bilen Icardi'nin Erden Timur'la görüştüğü ve bu görüşmede "Türk Milli Takımı'nda oynamayın çok isterdim" dediği iddia edildi.

8 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Ancak FIFA kurallarına göre Icardi'nin milli takım değiştirmesi söz konusu değil. Çünkü ilk kez 2013 yılında daha sonra da 2017 ve 2018 yılında 8 kez Arjantin A Milli Takım formasını giydi.

ARAŞTIRILMASI İSTENECEK

Bir diğer iddiada ise Galatasaray'ın, Icardi'nin Türk Milli Takımı'nda oynama fikrini TFF'ye bildireceği, 2020'de yapılan değişiklikle Arjantinli yıldızın Türk Milli Takımı için uygunluğunun araştırılması isteneceği, öne sürüldü.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA'nın 2020'de yaptığı milli takımlarla ilgili değişiklik: İlk A Milli takımında en fazla 3 resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Bu resmi maçlar final düzeyinde olmayacak. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları ise takım tercihini etkilemeyecek.





