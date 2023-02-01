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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara kalça pozuyla intikam aldı! Tanga bikinisini giydi ortalık yıkıldı

01.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Çift, basında çarşaf çarşaf yer alan aldatma haberleri sonrası 8 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı. Wanda Nara, adı Floppy Tesouro ile anılan Mauro Icardi'ye misilleme yaptı. Wanda Nara'nın tangalı paylaşımları, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'ye ne kaybettiğini göstermek için yaptığı düşünüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara kalça pozuyla intikam aldı! Tanga bikinisini giydi ortalık yıkıldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara tanga bikinisi ile verdiği pozlarla yine gündem oldu.

Galatasaray

Ayrılığın ardından daha sık sosyal medya paylaşımında bulunan Wanda Nara verdiği cesur pozlarla yürek hoplattı.

Galatasaray

GALATASARAY'IN YILDIZI MAURO ICARDİ'NİN ESKİ AŞKI WANDA NARA'DAN MİSİLLEME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin adı ünlü model ünlü model Floppy Tesouro ile anılıyordu.

FLOPPY TESOURO'NUN POZLARI OLAY OLMUŞTU

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Wanda Nara'dan verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Tesouro'ya misilleme geldi.

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WANDA NARA'IN TANGALI PAYLAŞIMI GÖRENLERİ MEST ETTİ

Wanda Nara düzgün fiziği ve verdiği cesur pozlarla görenleri mest etti.

Galatasaray

Wanda Nara paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.

Galatasaray

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