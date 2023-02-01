Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara kalça pozuyla intikam aldı! Tanga bikinisini giydi ortalık yıkıldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara tanga bikinisi ile verdiği pozlarla yine gündem oldu.
Ayrılığın ardından daha sık sosyal medya paylaşımında bulunan Wanda Nara verdiği cesur pozlarla yürek hoplattı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin adı ünlü model ünlü model Floppy Tesouro ile anılıyordu.
Wanda Nara'dan verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Tesouro'ya misilleme geldi.
Wanda Nara düzgün fiziği ve verdiği cesur pozlarla görenleri mest etti.
Wanda Nara paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.