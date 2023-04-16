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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi tırnaklarına oje sürdürdü! Aman Wanda Nara görmesin

16.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi son Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. MasterChef Arjantin'de sunuculuk yapan eşi Wanda Nara ile hasret gideren ünlü futbolcunun, yer verdiği görüntü ve fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum geldi. İşte Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin o paylaşımı...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi tırnaklarına oje sürdürdü! Aman Wanda Nara görmesin

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara Arjantin'de reyting rekorları kıran MasterChef yarışmasında sunuculuk yapıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde bir araya gelip özlem giderdi. Instagram hesabında yer verdiği gönderi ve hikayeler ile çok konuşulan Mauro Icardi, son paylaşımına "Prenseslerimle manikür. Farklı ol" notunu düştü.

Galatasaray Mauro Icardi

MAURI ICARDİ'DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Üstünde "Be different" (Farklı ol) yazan bir t-shirtle kameraya poz veren Icardi görenleri gülümsetti.

Galatasaray Mauro Icardi

Ailesine önem verdiğini yaptığı paylaşımlarla vurgulayan ünlü futbolcu, bu sefer de kızlarıyla oynarken kameraya poz verdi.

Galatasaray Mauro Icardi

KIZLARINA DÜŞKÜNLÜĞÜ MUAZZAM"

Küçük kızının tırnaklarına oje sürmesine izin veren yıldız futbolcuya yorum ve beğeni yağmuru geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • "İyi aile babası"

  • "Ojemin rengine bak, bu işi bize bırak"

  • Alanya maçı öncesi bakıma girmiş Aslan'ım..."

  • Kızlarına düşkünlüğü muazzam. Ne güzel babasın sen ya"

Galatasaray Mauro Icardi

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