Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisini paylaştı! Wanda Nara kıskançlık krizine girecek...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile adı anılmaya başlamıştı.

"OLMAM GEREKEN YERDEYİM"

31 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğruladı. Yeni sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Arjantinli futbolcu, "Olmam gereken yerdeyim...En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" notunu düştü.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Icardi, sabah saatlerinde ise yeni sevgilisi China Suarez'i çocuklarıyla birlikte paylaşmıştı. Söz konusu bu paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

CHINA SUAREZ KİMDİR?

China Suarez, 9 Mart 1992'de doğdu. Buenos Aires şehrinde doğan Suarez, Japon asıllıdır. Oyunculuk yapan China Suarez'in İnstagram'da 6.9 milyon takipçisi bulunuyor.