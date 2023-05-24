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Galatasaray'ın yıldızı Milot Rashica'ya Fenerbahçe'den teklif! ''Biz nakit veriyoruz''

24.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Milot Rashica'nın önümüzdeki yıl takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Norwich City'den kiralanan yıldız oyuncunun geleceği henüz belli olmuş değil. Bir iddiaya göre Fenerbahçe'nin Norwich City ile Rashica'nın durumunu görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Milot Rashica'ya Fenerbahçe'den teklif! ''Biz nakit veriyoruz''
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bomba gibi bir sezon geçiren ve taraftarların büyük beğenisini toplayan Milot Rashica'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Norwich City ile görüşmelere başladığı fakat araya Fenerbahçe'nin girdiği iddia edildi.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO ÖNERDİ

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Galatasaray'ın Milot Rashica için Norwich City'ye 7 milyon euro önerdiği öğrenildi. Fakat önerilen bu 7 milyon euro'yu 2 taksitle ödemeyi taahhüt eden sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

FENERBAHÇE NAKİT VERİYOR

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Galatasaray'ın taksitle önerdiği 7 milyon euro'yu nakit olarak ödemeye hazır olduğunu ifade eden Fenerbahçeli yetkililer bir adım öne geçti. Milot Rashica'nın ilk tercihinin ise Galatasaray'da forma giymek olduğu iddia edildi.


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