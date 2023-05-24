Galatasaray'ın yıldızı Milot Rashica'ya Fenerbahçe'den teklif! ''Biz nakit veriyoruz''

Galatasaray'da bomba gibi bir sezon geçiren ve taraftarların büyük beğenisini toplayan Milot Rashica'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Norwich City ile görüşmelere başladığı fakat araya Fenerbahçe'nin girdiği iddia edildi.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray'ın Milot Rashica için Norwich City'ye 7 milyon euro önerdiği öğrenildi. Fakat önerilen bu 7 milyon euro'yu 2 taksitle ödemeyi taahhüt eden sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

FENERBAHÇE NAKİT VERİYOR

Galatasaray'ın taksitle önerdiği 7 milyon euro'yu nakit olarak ödemeye hazır olduğunu ifade eden Fenerbahçeli yetkililer bir adım öne geçti. Milot Rashica'nın ilk tercihinin ise Galatasaray'da forma giymek olduğu iddia edildi.



